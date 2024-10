Miles de personas exigen a Kellogg's eliminar colorantes artificiales en EU

Decenas de personas se manifestaron el martes frente a la sede de WK Kellogg Co. en Battle Creek, Michigan, para exigir que la empresa elimine los colorantes artificiales de sus cereales en Estados Unidos.

Los activistas entregaron más de 400,000 firmas solicitando la eliminación de estos aditivos, así como del conservante BHT, que se encuentra en productos como Froot Loops y Apple Jacks.

A pesar de que Kellogg había prometido hace casi una década eliminar los colorantes e ingredientes artificiales de sus productos para 2018, la empresa aún no ha cumplido con esta meta en Estados Unidos.

BREAKING: Parents, doctors, nutritionists, and state politicians are protesting in front of Kellogg’s HQ in Battle Creek, demanding the company remove artificial dyes and preservatives from their American cereals.



Make America Healthy Again 🇺🇸 pic.twitter.com/AltIOKR0B4