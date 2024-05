Ministros del G7 quieren fondos rusos congelados para defender a Ucrania

Los aliados de Ucrania están debatiendo cómo sacar el dinero de fondos rusos congelados en el extranjero a fin de ayudar a la defensa ucraniana, un debate que cobra urgencia en momentos en que Rusia toma ventaja en el campo de batalla y el panorama de las finanzas estatales de Kiev luce incierto.

Qué hacer con las reservas del banco central ruso, congeladas como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, encabeza la agenda de la reunión de funcionarios de finanzas del Grupo de los Siete países más industrializados que tendrá lugar de jueves a sábado en Stresa, Italia, a orillas del Lago Maggiore.

Ucrania y sus aliados han pedido confiscar los 260 mil millones de dólares en fondos rusos congelados como respuesta a la invasión rusa de Ucrania lanzada el 22 de febrero de 2022. Pero los funcionarios europeos se han resistido, citando inquietudes legales y financieras. Y la mayoría de esos fondos están en Europa.

Un plan europeo para usar solamente el interés generado por esos fondos ofrecería solo un monto pequeño de dinero cada año: entre 2 mil 500 millones y 3 mil millones de dólares, con base en las tasas de interés actuales. Ello apenas cubriría los gastos del gobierno ucraniano por un mes.

Funcionarios del Tesoro estadounidense y economistas externos están proponiendo maneras de convertir esos montos pequeños en montos más grandes. Ello podría ser mediante un bono que sería pagado por intereses a futuro, dándole a Ucrania el dinero de inmediato. Los ministros se reunirán con el ministro de finanzas ucraniano Sergii Marchenko el sábado.

America’s strong economic performance under @POTUS’s leadership continues to serve as a key engine for a resilient global economy. As my G7 counterparts and I gather, we must work together to bolster the global economy and promote sustainable growth. https://t.co/Oe547GKD2R