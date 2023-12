Minnesota: hombre muere en lago helado a bordo de vehículo

En un trágico incidente, un hombre perdió la vida luego de que el peso del vehículo de transporte comercial en el que iba a bordo, rompiera el hielo de un lago en Minnesota, Estados Unidos.

Este suceso ocurrió en Lake of the Woods, donde el vehículo conocido como ‘bombardero’ se hundió el jueves por la mañana, según informó el diario Minneapolis Star Tribune.

El diario estadounidense Minneapolis Star Tribune informó que el lamentable suceso tuvo lugar en Lake of the Woods, la mañana de ayer.

Las autoridades policiales del estado de Minnesota declararon que el cuerpo del pasajero fue recuperado aproximadamente siete horas después por un equipo de buceo.

