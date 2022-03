Ocho misiles rusos destruyeron el aeropuerto de Vinnytsia: denuncia Zelenski

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski denunció que ocho misiles rusos destruyeron completamente con un aeropuerto cerca de Vinnytsia, por lo que solicitó a la OTAN cerrar el espacio aéreo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario ucraniano calificó el ataque ruso como algo “brutal y cínico”.

“El brutal y cínico ataque con misiles dejó el aeropuerto completamente destruido. Ellos (Rusia) continúan destruyendo nuestra infraestructura, nuestra vida, que construimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones de ucranianos.”, declaró Zelenski.

Asimismo solicitó a la OTAN con urgencia el cierre del espacio aéreo sobre Ucrania y a su vez solicitó aviones para defenderse.

“Repetimos todos los días: cierren el cielo sobre Ucrania. Ciérrenlo para todos los misiles rusos, para los aviones, para todos estos terroristas. Hagan una zona aérea humanitaria sin misiles, sin bombas” detalló el presidente de Ucrania.

“Somos personas y es su deber humanitario proteger a las personas y pueden hacerlo. Si no hacen esto, dennos aviones para que podamos defendernos” puntualizó el mandatario.

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa : a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed. The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP

Finalmente, el mandatario apuntó que si no hacen caso de este llamado la única conclusión es que los líderes occidentales “también quieren que los maten”.

"Si no nos dan al menos aviones para que podamos protegernos, solo hay una conclusión: también quieren que nos maten muy lentamente. También es responsabilidad de los políticos mundiales, los líderes occidentales, desde hoy y para siempre". Apuntó Volodimir Zelenski.

