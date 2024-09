Modelo de 81 años rompe barreras en Miss Universo Corea 2024

Choi Soon-hwa, una modelo surcoreana de 81 años hizo historia al competir en el certamen Miss Universo Corea 2024 donde se enfrentó a concursantes con la edad suficiente para ser sus nietas.

A pesar de no llevarse la corona, la mujer destacó tanto por su valentía, como por su estilo sofisticado.

Vestida con un elegante traje blanco adornado con cuentas, Choi desfiló por el escenario y participó en un concurso de canto durante el certamen celebrado en un hotel de Seúl, capital de Corea del Sur.

Aunque no logró quedarse con el título de Miss Universo Corea, fue merecedora de un premio y qué mejor que el de ‘mejor vestuarista’.

El concurso lo ganó finalmente Han Ariel, una estudiante de moda de 22 años, quien representará a Corea del Sur en la 73ª edición de Miss Universo que se llevará a cabo este noviembre en México.

Choi, que trabajó como cuidadora hospitalaria antes de iniciar su carrera como modelo a los 70 años, fue anunciada como una de las finalistas junto con otras 31 concursantes a principios de mes.