Módulo lunar indio se prepara para alunizar este fin de semana

The Associated Press

NUEVA DELHI (AP) — El módulo de alunizaje de la misión lunar no tripulada india se separó el lunes de la nave, antes de descender sobre el polo sur del satélite este fin de semana, según indicó la agencia espacial india.

Todos los sistemas de la nave orbital y del módulo estaban “sanos”, indicó la Organización India de Investigación Espacial.

La maniobra del lunes desacopló el módulo de la parte superior de la nave, donde estaba desde despegar de la Tierra el 22 de julio.

El módulo intentará el sábado el primer alunizaje de India, descendiendo hasta una superficie relativamente plana para estudiar depósitos de agua descubiertos con anterioridad. La misión, valorada en unos 140 millones de dólares, lleva el nombre de Chandrayaan-2, que significa “nave lunar” en sánscrito.

El Chandrayan-1 orbitó en torno a la Luna en 2008 y ayudó a confirmar la presencia de agua.

India tiene previsto enviar humanos al espacio para 2022.