Lo que hizo Mónica Lewinsky al preguntarle por Bill Clinton

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Monica Lewinsky cortó una entrevista israelí y se retiró del escenario luego de lo que describió como una pregunta "vedada" sobre el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

Lewinsky, cuya aventura amorosa con Clinton cuando era becaria de la Casa Blanca en la década de los 90 casi termina con su presidencia, dio una entrevista a una presentadora de la televisión israelí en un evento en Jerusalén el lunes, donde la ahora activista contra el acoso, de 45 años, dio un discurso sobre los peligros de las redes sociales, publica el portal de noticias del periódico Milenio.

También te puede interesar: Estelariza Vladimir Putin una serie sobre su vida

Pero en un momento se levantó abruptamente y se fue del escenario dando zancadas después de la pregunta inicial sobre si todavía esperaba una disculpa personal de Clinton.

"Monica Lewinsky se va abruptamente de la entrevista con Levi Yonit (presentadora principal en News Channel Ill) unos segundos después de comenzar su entrevista en vivo y ser cuestionada: ¿aún esperas una disculpa personal del presidente Clinton? "Lo siento, no puedo hacer esto"".

.@MonicaLewinsky walking out abruptly on @LeviYonit (chief anchor at @NewsChannelIL ) few seconds into her on stage live Interview after being asked: do you still expect a personal apology from Pres. Clinton. “Sorry, i cant do this”. pic.twitter.com/ZN3BiGViwF