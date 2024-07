Mortal ataque de Hezbolá: causa 11 muertos, en su mayoría niños

Al menos 11 personas, la mayoría niños y jóvenes de entre 10 y 20 años, murieron el sábado en un campo de fútbol en los Altos del Golán, controlados por Israel, tras el impacto de un cohete de Hezbolá. Este ataque es el más letal contra el Estado judío desde la masacre del 7 de octubre, que desencadenó la guerra con Hamás.

El cohete, disparado por el grupo terrorista libanés, tenía como objetivo la ciudad drusa de Majdal Shams. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, conversó con el primer ministro Benjamin Netanyahu y declaró que "Hezbolá cruzó todas las líneas rojas", anticipando una "guerra total" con los terroristas libaneses.

