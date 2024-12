Muere a los 100 años de edad, Jimmy Carter, expresidente de EU.

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, muere a los 100 años de edad, reportó en sus redes sociales el Centro Carter.

El expresidente, ganador del Nobel de la Paz, murió en su casa en Georgia, de acuerdo con fuentes dentro de la familia. Era el mandatario vivo de más edad en la historia de Estados Unidos.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi