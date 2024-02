Muere el francotirador más mortífero en la historia

El 12 de febrero de 2024, Chuck Mawhinney, una leyenda entre los francotiradores del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, falleció a los 75 años en su residencia en Baker City, Oregón, según informó Fox News.

Mawhinney, reconocido por su asombroso récord de 103 muertes confirmadas y 216 probables durante su servicio en la Guerra de Vietnam, mantuvo su extraordinario historial en relativo secreto durante décadas. Incluso entre sus círculos cercanos, guardaba con discreción los detalles sobre sus hazañas como francotirador.

Sin embargo, su legado salió a la luz cuando fue mencionado en las memorias de guerra de Joseph T. Ward, otro francotirador que sirvió brevemente como observador de Mawhinney durante el conflicto. En su libro "Dear Mom: A Sniper’s Vietnam", Ward destacó los logros de Mawhinney, inicialmente mencionando 101 muertes confirmadas. Posteriormente, investigaciones corroboraron que Mawhinney había superado incluso esa cifra, llegando a un total de 103.

Este increíble récord, que inicialmente fue recibido con escepticismo, pronto fue validado por compañeros veteranos y historiadores militares. Mawhinney, un hábil cazador experimentado, describió su experiencia en la guerra como "el viaje de caza definitivo", donde un hombre perseguía a otro que a su vez lo acechaba. En una entrevista con Los Angeles Times en 2000, expresó su pasión por la caza humana, comparándola con la caza de animales, la cual consideraba carente de la misma intensidad y riesgo.

Rest Easy, Marine.

