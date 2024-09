Hvaldimir, una beluga blanca avistada por primera vez en Noruega con un arnés sospechoso, fue hallada muerta en la bahía de Risavika, al sur del país. La ballena, que se ganó el apodo de "espía rusa" debido a su equipo sospechoso, fue encontrada por un padre y su hijo mientras pescaban el sábado, informó la emisora pública noruega NRK.

El cadáver de Hvaldimir, de 4,2 metros de largo y 1.225 kilos, fue recuperado del agua con una grúa y trasladado a un puerto cercano para ser examinado por expertos. Según el biólogo marino Sebastian Strand, quien ha estado siguiendo a Hvaldimir durante los últimos tres años en nombre de la organización sin fines de lucro Marine Mind, con sede en Noruega, la causa de su muerte aún no está clara.

Hvaldimir fue vista por primera vez en abril de 2019 cerca de la isla de Ingøya, en el norte de Noruega, con un arnés que parecía tener soporte para una cámara y una hebilla con el texto "Equipo de San Petersburgo". Este avistamiento desató especulaciones de que la ballena había sido entrenada por la Marina rusa con fines militares.

A lo largo de los años, Hvaldimir fue vista en varias ciudades costeras de Noruega y se ganó la simpatía de muchos por su comportamiento amigable y su interacción con las personas. Marine Mind, la ONG que monitoreó sus movimientos, señaló que Hvaldimir respondía a gestos con las manos, sugiriendo que había sido entrenada en cautiverio en Rusia.

Aunque los medios noruegos han especulado sobre su posible uso como una "ballena terapéutica", la muerte de Hvaldimir sigue siendo un misterio y deja un vacío en quienes la seguían y admiraban.

