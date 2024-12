Muere Isak Andic, fundador de Mango, en un accidente en Barcelona

Isak Andic, fundador de la reconocida cadena de moda Mango, falleció este sábado 14 de diciembre de 2024 en un accidente ocurrido en la montaña cerca de Barcelona. La noticia fue confirmada por la compañía a través de un comunicado oficial firmado por su CEO, Toni Ruiz.

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.

