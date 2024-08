Muere influencer tras caer de una cascada en Myanmar

Moe Sa Nay, una popular influencer de 14 años con una significativa presencia en TikTok e Instagram, falleció el pasado 22 de julio tras caer desde una cascada en Myanmar, Birmania.

La joven, conocida por compartir su vida diaria con sus 150 mil seguidores en Instagram y más de 114 mil en TikTok, estaba tomando selfies con sus amigos en la cascada Sinywa, en el sureste del país, cuando ocurrió el trágico accidente.

Según el medio Daily Mail, Moe Sa Nay y su grupo de amigos disfrutaban de un día en el destino turístico de Paung, en el estado de Mon.

