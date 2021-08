Muere 'youtuber' danés mientras filmaba; cayó 200 metros

ITALIA.- El joven danés creador de contenido de la famosa plataforma de video YouTube, Albert Dyrlund falleció este miércoles en los Alpes italianos, según confirmó su madre al canal TV 2.

Según se detalla, el joven, que tenía 22 años, cayó desde una altura aproximada de 200 metros mientras grababa un video para su canal, que cuenta con 175 mil suscriptores.

El suceso fue confirmado a la prensa danesa por el Ministerio de Asuntos Extranjeros del país, que no reveló más detalles por razones de confidencialidad.

Por su parte, la RAI indica que los hechos tuvieron lugar en el monte Sedeca, en el valle de Gardena. Los médicos certificaron la muerte del joven en el lugar.

Can’t believe we were texting just last week and he’s gone...it just saddens my heart 💔😪 such a great guy full of life and love..I can’t stop being sad about his death 💀 wow I am really hurt 😔

RIP @albertdyrlund

Thanks @KSI for making me find and enjoy his content 😭😭💔💔 pic.twitter.com/APvCL6g7CA