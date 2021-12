Autobús cae dentro de un río y mueren 32 personas ahogadas en Kenia

Al menos 32 personas murieron ahogadas el sábado en Kenia, después de que un autobús que transportaba a integrantes de un grupo religioso que se dirigía a una boda se hundió en el río Enzíu en Nguni, Mwingi.

El accidente arrebató la vida de 32 personas, dejó 12 heridos entre ellos cuatro niños y no 17 heridos como se informó anteriormente, así lo confirmó la gobernadora de Kitui, Charity Ngilu, en su cuenta de Twitter,

Correction, we now know that survivors were 8 adults and 4 children. Not 17 as earlier reported.

El comandante de policía del subcondado de Mwingi East, Joseph Yakan, confirmó que el conductor trató de pasar el autobús por un puente inundado, pero la fuerte corriente arrastró el vehículo al río.

Lo anterior se respalda con un video publicado en redes sociales donde se puede ver como el autobús se hunde al intentar cruza el río; algunos de los que iban a bordo del vehículo consiguieron escapar antes de que éste se sumergiera.

La noche del domingo 5 de diciembre, la gobernadora actualizó su cuenta de Twitter e informó que autoridades lograron sacar el autobús del río y agradeció a las personas por sus mensajes de buena voluntad y condolencias por el terrible suceso.

ENZIU RIVER TRAGEDY UPDATE



The ill fated bus wreckage is completely out of the river. 9 more bodies have been recovered today bringing the total bodies recovered to 32.



Recovery efforts continue tomorrow to ensure no bodies are left behind trapped at the river bed. pic.twitter.com/7bia44qQXi