Mujer blanca ‘ataca’ a una niña por su color de piel (Video)

SAN FRANCISCO, Estados Unidos.- Un usuario publicó en redes sociales el sábado por la tarde que su prima más joven estaba vendiendo agua embotellada cuando una mujer intervino.

La niña, quien es mestiza, estableció el pequeño puesto de venta afuera de su casa, frente al AT & T Park durante un partido de béisbol de los San Francisco Giants.

En el video, se ve a la prima mayor de la niña siguiendo a la mujer blanca que se alejaba mientras hablaba por teléfono.

Cuando la mujer blanca parece esconderse agachada detrás de un muro, se puede escuchar a la prima diciéndole que puede ocultarse todo lo que quiera.

“El mundo te verá”, le dice la prima. La mujer blanca se pone de pie. “Sí y vender ilegalmente agua sin un permiso”, dice en el video.

La prima de la niña responde: “En mi propiedad”, a lo cual la mujer blanca dice: “No es de tu propiedad”.

La policía nunca apareció en el lugar.

La mujer blanca fue identificada más tarde como Alison Ettel, dueña de una compañía que vende productos de marihuana para perros.

Ettel le dijo a un periodista de un periódico que la niña era demasiado ruidosa y perturbaba su trabajo, por lo que fingió llamar a la policía. Sin embargo, el video viral fue suficiente para convencer a una compañía de dejar de hacer negocios con Ettel.

En una publicación en las redes sociales, Magnolia Wellness Cannavis Dispensary dice:

“A partir de hoy, Magnolia ya no hará negocios con Treatwell Tinturas después de ver este video de su CEO llamando a la policía por una vendedora de 8 años vendiendo agua en un día caluroso, decidimos sin dudas de que ya no pudiéramos patrocinar a su compañía”.

Este incidente se suma a otros de denuncias injustificadas a la policía contra afroamericanos.

En entrevista a los medios tras la polémica, Alison afirmó que no 'atacó' a la niña por su color de piel, sino porque era muy ruidosa.

Alison Ettel, dubbed #PermitPatty, says the complaint involving a girl selling water in San Francisco had nothing to do with race and everything do with noisy neighbors. The girl's mother believes the questioning over a permit was racially motivated. https://t.co/fzOkMsuBwV pic.twitter.com/85aV9NHMPT