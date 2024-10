Mujer, condenada por asesinato tras encerrar a su novio en una maleta

Sarah Boone fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su novio, Jorge Torres, después de que un jurado en el condado de Orange, Florida, deliberara durante 90 minutos.

Boone, quien afirmó ser inocente, enfrenta ahora una sentencia de cadena perpetua. La tragedia ocurrió el 23 de febrero de 2020 en Winter Park, cuando Boone aseguró a la policía que ella y Torres, en estado de ebriedad, estaban jugando a esconderse y pensaron que sería “divertido” que él se metiera en una maleta.

