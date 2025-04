Mujer en EU sobrevive a decapitación interna tras extraño accidente

En Illinois, Estados Unidos, médicos lograron volver a unir el cráneo de una mujer con su columna vertebral, luego de que sufriera una decapitación interna casi mortal.

La paciente, identificada como Megan King, ahora de 35 años, había enfrentado una serie de complicaciones médicas desde su adolescencia.

Todo inició cuando tenía 16 años y se lesionó durante una clase de educación física, al caer tras intentar alcanzar un balón durante un partido de fútbol. La caída le provocó una lesión en el tobillo derecho, daños en la columna vertebral y desgarros en los músculos de ambos omóplatos.

Con el tiempo, su estado fue empeorando. Tras someterse a múltiples procedimientos médicos —22 cirugías en total—, los especialistas identificaron la causa subyacente: el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil (hEDS), un trastorno genético que afecta el tejido conectivo y debilita la producción de colágeno, generando inestabilidad en las articulaciones.

Un año después del diagnóstico, el cuello de King se dislocó, y fue necesario colocarle un “halo ortopédico”, un aparato rígido que se fija al cráneo con tornillos para inmovilizarlo.

Durante el proceso de retirada del dispositivo, ocurrió lo impensable, su cráneo se separó de la columna vertebral, provocando una decapitación interna, una lesión extremadamente grave conocida médicamente como dislocación atlanto-occipital.

“Recliné mi silla hacia atrás para que la gravedad no me decapitara. Mi neurocirujano tuvo que sostener mi cráneo con sus manos. No podía ponerme de pie. Mi lado derecho temblaba sin control”, contó King.

Fue llevada de inmediato a una cirugía de emergencia en la que los médicos lograron fusionar su cráneo con la columna vertebral.

Sobrevivir a este tipo de lesión es extremadamente raro: tiene una tasa de mortalidad cercana al 90% debido a la alta probabilidad de daño en las señales nerviosas entre el cerebro y los órganos vitales como el corazón y los pulmones.

Desde aquel accidente, King ha pasado por un total de 37 cirugías. Su columna está ahora completamente fusionada desde el cráneo hasta la pelvis, lo que le impide mover la cabeza o la espalda.

“Literalmente soy una estatua humana. Mi columna no se mueve en absoluto. Pero eso no significa que haya dejado de vivir”, afirmó.

Las decapitaciones internas son más frecuentes en niños —tres veces más comunes que en adultos— debido a que sus huesos aún están en desarrollo, según un estudio de 2015. Sin embargo, en el caso de King, la combinación entre su caída y el síndrome de Ehlers-Danlos bastó para desencadenar la grave lesión. Aun así, este tipo de trauma representa menos del 1% de todas las lesiones cervicales.

A pesar de todo, King ha comenzado a retomar pequeñas actividades que le devuelven algo de normalidad. Recientemente, incluso se animó a jugar bolos.

“Hice un strike… en mi primer intento. Mis amigos gritaron, aplaudieron y celebraron como locos. No solo celebraban el strike. Estaban celebrando todo lo que he sobrevivido. Todavía estoy aprendiendo lo que mi nuevo cuerpo puede hacer. No es fácil, pero me estoy adaptando. Y siempre me sorprende lo que todavía soy capaz de lograr”.