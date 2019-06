Mujer muere infectada por una bacteria carnívora; la contrajo en la playa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Lynn Fleming una mujer que disfrutaba la playa y según sus familiares, una entusiasta del océano, falleció esta semana tras contraer una fascitis necrosante (conocida como bacteria carnívora). Lynn se infectó cuando se cayó y se cortó mientras caminaba por las costas de de Florida (EE.UU.).

De acuerdo a RT, según explicaron sus allegados, en un primer momento no le dieron mucha importancia al corte, ya que era demasiado pequeño. "Era solo un pequeño corte", intentaron bajar la hinchazón del golpe, "pero siguió sangrando".

También te puede interesar: Detectan bacteria carnívora en migrante detenido en EU

Dos días después, la mujer fue al médico, donde le inyectaron una vacuna contra el tétanos y le suministraron antibióticos. Sin embargo al día siguiente Fleming fue encontrada inconsciente en su casa.

Cuando ingresó en el hospital, los médicos le prestaron primeros auxilios al percatarse que había contraído fascitis necrosante. Le realizaron múltiples cirugías en la pierna infectada, pero los cirujanos no consiguieron mantenerla con vida. Fleming murió dos semanas después del accidente en la playa.

Ahora su familia advierte sobre los peligros mortales que se pueden hallar ocultos en las cálidas aguas de las playas. "Desafortunadamente, [el océano] es un lugar que le quitó la vida por accidente", dijo uno de los familiares de la difunta al medio.

HORRIBLE. Lynn Fleming's last days were spent with family at her little piece of paradise: Coquina Beach. Days later, she was put on life support after contracting the flesh-eating bacteria.https://t.co/M6TprTq12y