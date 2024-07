Mujer pierde pantorrilla tras ataque de tiburón en la Isla del Padre

Tras haber sido atacada por un enorme tiburón en la Isla del Padre, Tabatha Sullivent reveló desde la cama de un hospital que lamentablemente perdió su pantorrilla izquierda.

Lo que parecía un viernes tranquilo y soleado en este destino turístico texano, terminó con gritos de dolor.

La principal víctima del animal, que durante la jornada atacó a otras tres personas en la Isla del Padre en Texas, narró desde un hospital en San Antonio cómo logró sobrevivir al mortal encuentro con la ayuda de su esposo, Cary, quien golpeó al tiburón.

La estadounidense dio su testimonio a través de una cuenta de GoFundMe.com, que su familia abrió para recolectar fondos para cubrir su atención médica y que hasta los primeros minutos de ayer sumaba 17 mil 920 dólares, muy cerca de su meta de 20 mil, gracias a 466 donativos.

"Un tiburón me atacó. Menos mal que fui yo y no los niños con los que estaba nadando. Nadé más cerca de la playa y me sacaron” , contó Tabatha. "El tiburón seguía persiguiéndome y Cary (mi marido) lo golpeó y probablemente evitó que me comiera" , dijo la mujer, que señaló que su esposo también recibió algunas heridas superficiales. "Perdí la pantorrilla izquierda. Tengo movimiento en los dedos de los pies y circulación en el pie. Probablemente no tendré movilidad completa cuando me 'recompongan' (los médicos) y no tendré la misma pierna que tenía antes. Pero estoy viva" .

Después del terrorífico ataque, como pudieron, Tabatha y Cary nadaron hasta la orilla de la playa, donde fueron auxiliados por bañistas y rescatistas.

La pareja llegó el martes a la Isla del Padre junto con su familia, entre los que se encontraban sus hijos.

La familia estaba en aquel lugar para celebrar los 15 años de su hija más joven, además de celebrar el asueto largo del 4 de Julio, por la Independencia de Estados Unidos.

Tabatha y Cary se recuperan en un hospital de San Antonio, donde el próximo miércoles o jueves, ella podría recibir un injerto de piel.

"Necesitan seguir limpiando la herida", actualizó anoche su hija Skylar. "El médico dijo que tiene esperanzas de poder salvarle la pierna, siempre y cuando no se produzca una infección".

Con información de Reforma