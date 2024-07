EU: Liberan a mujer tras 43 años en prisión por un asesinato que no cometió

Sandra Hemme, de 63 años, fue liberada después de pasar 43 años en prisión por un asesinato que no cometió. La liberación de Hemme se produjo tras una intensa batalla legal en la que la fiscalía intentó mantenerla encarcelada a pesar de la anulación de su condena por un juez.

Hemme fue condenada por el asesinato a puñaladas de la bibliotecaria Patricia Jeschke en 1980 en St. Joseph, Missouri. Sin embargo, el 14 de junio, un juez anuló la condena de Hemme al encontrar “pruebas claras y convincentes” de su “inocencia real”. A pesar de esta decisión, el fiscal Andrew Bailey, un republicano, se opuso a su liberación.

