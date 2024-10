Mujer surcoreana demanda al gobierno por adopción ilícita de su hija

Una mujer surcoreana de 70 años, Han Tae-soon, presentó el lunes una demanda contra el gobierno de Corea del Sur, una agencia de adopción y un orfanato, alegando la adopción ilícita de su hija en 1976, quien fue enviada a Estados Unidos meses después de haber sido secuestrada a los 4 años.

Este caso, que podría generar un amplio debate sobre las prácticas cuestionables del programa de adopciones surcoreano, es el primero de una madre biológica coreana que demanda a su gobierno por los daños ocasionados.

SEOUL, South Korea (AP) — A 70-year-old South Korean woman sued her government, an adoption agency, and an orphanage Monday over the adoption of her daughter, who was sent to the United States in 1976, months after she was kidnapped at age 4.



The damage suit filed by Han… pic.twitter.com/V8oEQLbHHG