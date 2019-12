Mujer termina con la vida de sus dos hijos de una forma cruel

Agencia

PENNSYLVANIA.- Lisa Rachelle Snyder fue detenida sin derecho a fianza, luego de ser acusada del asesinato de sus hijos, Conner Snyder de 8 años y Brinley Snyder de 4 años, quienes fueron encontrados colgados en el sótano de su casa en Albany Township, Pennsylvania.

Los policías de Pennsylvania encontraron a los dos menores de edad inconscientes y con un alambre alrededor del cuello. Los servicios de emergencia trasladaron a Conner y a Brinley a la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos del Hospital Leigh Valley.

En el camino, ambos niños sufrieron un paro cardíaco pero fueron reanimados por los paramédicos. La oficina Forense del Condado de Lehihg reveló que los pequeños de 8 y 4 años murieron el 26 de septiembre.

El lunes 2 de diciembre, Snyder fue acusada de asesinato en primer grado, asesinato en tercer grado, manipulación de evidencia, peligro para el bienestar de los niños, crueldad animal y relaciones sexuales con un perro. Además, está detenida sin derecho a fianza, según consta en el expediente electrónico de la Corte de Pennsylvania.

