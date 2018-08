Arrestan en California a sujeto buscado en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre detenido por agentes migratorios en California cuenta con una orden de arresto en su contra por homicidio en México, señaló el lunes un funcionario del estado de Guanajuato.

El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a ser citado de manera pública y no podía decir cuándo ocurrió el crimen, pero dijo que fue caso de homicidio intencional, equivalente a un cargo de asesinato en Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario, la fiscalía mexicana solicitó al gobierno de Estados Unidos ayuda para la localización y detención de Joel Arrona Lara.

La esposa de Arrona Lara tuvo que conducir hasta el hospital para dar a luz luego de que su marido fuera detenido el miércoles por agentes migratorios en San Bernardino, California.

ICE arrested a man who was driving his pregnant wife to the hospital to give birth.



Joel Arrona-Lara was detained after the couple stopped at a California gas station. Maria del Carmen Venegas then had to drive herself to the hospital. pic.twitter.com/cu4BUwpPjB