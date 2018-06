Descubren nueva especie de mono dentro de tumba real

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Investigadores de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL, por su sigla en inglés) utilizaron una técnica de reconstrucción 3D para descubrir una especie de gibón desconocida que se extinguió hace unos 300 años, según han informado este jueves. Sus restos fueron hallados durante una excavación iniciada en 2004 en la que se cree que es la cámara funeraria de Doña Xia, la abuela de Qin Shihuang, el primer emperador chino, situada en la actual provincia de Shaanxi. El lugar, de unos 2.300 años de antigüedad, conservaba doce fosas con restos de animales, entre los que se encontraban los de uno de estos primates.

De acuerdo al portal RT, durante su trabajo, los científicos hallaron el cráneo incompleto, la mandíbula y el esqueleto del animal que, en la antigua China, era un símbolo de estatus muy vinculado a la realeza nobleza. Por esta razón, fue bautizado como Junzi imperialis.

También te puede interesar: ¡De miedo! Llueven pulpos en China

Entonces, hicieron una reconstrucción 3D de su cráneo y con los de otros gibones presentes en colecciones de museos de China, Vietnam y Europa. Al compararlos, comprobaron que el ejemplar encontrado en la tumba era diferente a todas las especies vivas de gibones.

De acuerdo con el estudio, publicado en la revista Science, el Junzi imperialis habría sobrevivido hasta hace unos 300 años y se cree que su extinción estuvo relacionada con actividades humanas como la caza y la deforestación.

"Nuestro descubrimiento y descripción del Junzi imperialis sugiere que estamos subestimando el impacto de los humanos en la diversidad de los primates", explicó el autor principal del estudio, el doctor Samuel Turvey.

En el mismo sentido, James Hansford, también de la ZSL, señaló citado por Daily Mal que "hasta el descubrimiento y la descripción del Junzi imperialis, se creía que los monos y otras especies de primates habían sido relativamente resistentes a las presiones humanas sobre la biodiversidad", por lo que se pensaba que el descenso en su población era un "fenómeno moderno".

Junzi imperialis, a new species of gibbon discovered in the tomb of a royal member of Ancient China. https://t.co/9T2JiFb8uL A research published in @sciencemagazine by scientists of @OfficialZSL @ucl @ASU pic.twitter.com/VXSyW0wlaY