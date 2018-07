Encuentran crucero hundido que esconde millones de dólares

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Durante la Guerra Ruso-Japonesa, el crucero Dmitrii Donskoi quedó dañado por la batalla y naufragó en la costa de Corea en 1905. Un equipo de salvamento ha localizado los restos del barco. Y si la historia es correcta, en los alrededores debería encontrarse un tesoro de miles de millones.

Para ser más exactos, los informes hablan de una carga de oro estimada en 130 mil millones de dólares en la actualidad. Un consorcio internacional de compañías ya está planeando la forma de rescatar el oro, publicó el portal Gizmodo.

Al parecer, el Donskoi se encontró a menos de un kilómetro de la costa de la isla Ulleung, a una profundidad de 430 metros en el Mar de Japón. Un sumergible descendió hasta el naufragio y capturó una imagen del nombre de la nave en la popa. El grupo surcoreano Shinil, que descubrió el naufragio, ahora planea recuperar el oro en algún momento de este año con la ayuda de varias compañías de China, Canadá y el Reino Unido.

Cuentan que en el momento de su hundimiento, el Donskoi llevaba 5.500 cajas de barras de oro y 200 toneladas de monedas de oro con un valor actual de 130 mil millones de dólares. Dicho de otra forma, se trata de más del doble del presupuesto de defensa en 2017 de Rusia, que fue de unos 60 mil millones de dólares. Además, si el tesoro se materializa, el gobierno ruso recibirá la mitad del monto recuperado.

En cuanto a la historia del propio buque, el Dmitrii Donskoi era un crucero blindado de la Armada Imperial, parte de la Flota del Pacífico de Rusia. Construido en San Petersburgo y lanzado en 1883, tenía 18 cañones de diferentes tamaños y cuatro tubos de torpedos. El Donskoi era impulsado por vapor, a través de calderas que queman carbón.

Shinil Group claimed they found the Russian ship Wreck, Dmitrii Donskoi (sunk in Korean water in 1905) carrying $130 billion in gold. To raise the deposit, the company recently issued own cryptocurrency, Shinil Gold Coin. Fishy or NOT?? #treasureship #crypto #gold #dmitriidonskoi pic.twitter.com/ruvioWDP6D