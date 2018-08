Tiburón blanco con vientre rojo sorprende a científicos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades medioambientales de Massachusetts (EE.UU.) recibieron el pasado jueves reportes sobre un tiburón blanco muerto, que tenía gran parte del cuerpo llamativamente rojo. El descubrimiento se produjo en la costa del pueblo de Truro.

Los empleados de la Policía Ambiental se sorprendieron por el hecho de que la boca y el vientre del tiburón tuvieran un color rojo brillante.

Se trata de un macho de casi tres metros de longitud. Además, especialistas realizaron una autopsia y hallaron en el estómago del escualo tres pesas de plomo, y por el momento no han podido explicar el inusual colorido del tiburón.

A Massachusetts Environmental Police Officer responded to a report of a great white shark that had washed ashore on a beach in Truro. The shark is deceased.

Los científicos no fueron capaces de encontrar la causa de muerte del tiburón y tampoco pudieron entender qué causó la extraña apariencia de este depredador.

Los especialistas entregaron muestras de la piel y las entrañas del escualo al comité local para la protección de tiburones blancos.

The Atlantic White Shark Conservancy received a call this morning about a dead male white shark in Truro, estimated to be about 9 feet. Researchers from @MassDMF and @NOAAFish_NEFSC have been called to come take samples.

Always amazing to learn from @sharkager! So much will be learned about the biology of this animal from the samples taken today #sharkscience pic.twitter.com/alKUmsdtMb — Marianne Long (@marianneclong) 23 de agosto de 2018

