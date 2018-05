Puma ataca a ciclista y lo lleva hasta su madriguera

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre murió y otro fue hospitalizado después de que un puma salvaje los atacara mientras andaban en bicicleta este sábado en un bosque cercano a la ciudad estadounidense de Seattle, informan medios locales. Sus nombres aún no han sido revelados por la Policía.

De acuerdo con el portal RT, las autoridades locales informaron que, el hombre herido, cuya condición no reviste gravedad, fue atacado primero. "Le saltó a la primera víctima y lo atacó", detalló el sargento Ryan Abbott, de la Oficina del Sheriff del Condado de King. El otro ciclista se dio vuelta y comenzó a huir. El puma lo vio y fue tras él.

Entonces la primera víctima vio cómo su amigo era arrastrado por el felino salvaje. Tras esto se subió a su bicicleta y comenzó a alejarse del lugar, según narró el oficial.

El herido recorrió con su bicicleta más de 3.000 metros hasta obtener señal en su celular y poder llamar al 911. Abbott señaló que cuando llegaron los rescatistas, tardaron alrededor de 30 minutos en localizar a la víctima, que ya estaba muerta.

El puma estaba parado sobre el cuerpo del hombre. Al parecer, el animal lo habría arrastrado ensangrentado hasta su madriguera. "Los agentes dispararon y el animal huyó asustado", agregó el sargento. Pasaron varias horas antes de que las autoridades encontraran al puma en un árbol y lo sacrificaran.

