Descubrió que es un niño robado hace más de 30 años

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre asegura ser el pequeño de una fotografía de búsqueda, el cual fue robado de siete meses de edad de su cuna.

El hombre está seguro de que él es Christopher Abeyta, un pequeño que fue robado de su cuna en Colorado Springs.

Será a través de una prueba de ADN la cual determine si realmente se trata de Christopher, el cual fue robado hace más de 30 años.

La familia de Chistopher no parece estar muy convencida de que el hombre se trata del pequeño robado, dijo en entrevista a la reportera de noticias Alyssa Chin.

"Tu cerebro te está diciendo que no, pero tu corazón está diciendo que esto podría ser", declaró la hermana de Chistopher.

La familia señaló que esta es la cuarta vez que alguien asegura ser Christopher, informó KKTV News.

"Cuando Christopher desapareció fue como si hubiera perdido mi futuro y perdí el comienzo de nuestra vida”, dijo tiempo antes de morir la madre del pequeño, quien perdió la batalla contra el cáncer, pero dejó a su familia la enmienda de nunca dejar de buscarlo.

El hombre asegura tener una foto de pequeño en la que muestra su parecido con Christopher, de momento están a la espera de las pruebas de ADN.

