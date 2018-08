Maquinas tragamonedas de Las Vegas 'mueren' al mismo tiempo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres de los que les gustan los juegos de azar y las apuestas, seguramente en más de una ocasión has entrado a un casino, donde la actividad favorita de los usuarios son las máquinas tragamonedas.

Como sabes, Las Vegas, es mundialmente conocida por esta actividad, tanto que incluso antes de recoger tus maletas al llegar a la terminal internacional McCarran, puedes encontrar varias máquinas por los pasillos, publicó el portal Excélsior.

También te puede interesar: Se desploma muelle de madera durante concierto en España

La ganancia depende de la cantidad de dinero que le inviertas a tu juego, mientras mayor sea la apuesta, mayor será el premio.

Aunque podríamos hablarte más a fondo sobre ellas y los juegos de azar, hoy el tema no es ese, sino que recientemente se dio a conocer que en el Casino Linq, ubicado en Las Vegas, todas sus máquinas colapsaron simultáneamente.

"Nadie sabía lo que estaba pasando, pero todas las tragamonedas estaban muertas", contó Matt Anderson, uno de los presentes, a Mashable.

Mientras todos los usuarios y empleados intentaban encontrarle una explicación a lo sucedido, surgió una sospecha que parece sacada de una película de Hollywood: ¿sería la convención de hackers que se celebraba en la ciudad en esos momentos la responsable?

Sin embargo, los directivos del Linq pusieron en duda esa posibilidad.

"Estábamos monitoreando lo que sucedió cuando las máquinas cayeron. No hay evidencia alguna de que haya habido un 'hackeo'", expresó el vocero Rich Broom.

Mientras la incertidumbre crecía, los presentes compartieron sus impresiones en las redes sociales, muchos de ellos, quejándose por haber perdido dinero debido a la falla y denunciando que nadie se hacía cargo.

"El Linq está completamente seguro que sus docenas de máquinas que fallaron al mismo tiempo no fueron hackeadas por la convención de hackers más grande del mundo".

Losing at @TheLINQ casino because faulty machines. Said it was fixed and it did the same thing. Their excuse.. uh sorry can't do anything about it pic.twitter.com/uftbQVlH2W