Nueva profecía aseguraba que el mundo terminaría...

ARGENTINA.- Primero se decía del 2000, por los escritos de Nostradamus y el fin del milenio. Luego los malos augurios surgieron con fuerza en 2012, por las predicciones mayas. Nada pasó. Pero ahora una nueva e insólita teoría sostiene que el fin del mundo podría ser hoy. Sí, este lunes 23 de abril de 2018.

De acuerdo con la nueva hipótesis, un planeta no detectado –de nombre Nibiru o Planeta X– colisionará contra la Tierra y provocará el fin del mundo tal como se lo conoce. Esta predicción, verídica para algunos y disparatada para otros, cobró fuerza en textos religiosos luego de las últimas profecías frustradas, publicó el portal El Clarín.

Según publicó el portal español ABC, el fenómeno que comenzó a mencionarse en los 90 desatará "erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis" como consecuencia de las fuerzas gravitacionales.

Pero a no alarmarse. Desde la NASA ya desestimaron estas afirmaciones: negaron la existencia de un Planeta X y argumentaron que un cuerpo de ese tamaño no se les pasaría por alto.

Esperando la llegada del fin del mundo pic.twitter.com/wAPOrIogUO — Rubén (@rvbenbc) 23 de abril de 2018

El científico David Morrison descartó el fin del mundo: "No, no existe un planeta llamado Nibiru y no está camino hacia la Tierra", dijo en una entrevista concedida al Washington Post, a mediados de 2017.

Como sea, el fenómeno explotó en las redes sociales y los usuarios lo tomaron con más humor que pánico.

Vieron que decían que hoy era el fin del mundo? Como siempre nos estafaron salvo que estemos muertos y esto sea el infierno — ara (HFK tour) 🐝 (@SweetSalvat0re) 18 de abril de 2018