Mete su cabeza al cemento y casi muere por conseguir 'likes' (video)

REINO UNIDO.- Hoy en día es común ver infinidad de retos en la web que prometen sin duda hacerte popular, sin embargo es tanta la ambición por brillar el algunos sitios, que no nos damos cuenta que podemos poner en riesgo nuestra salud o en dado caso nuestra vida. Es importante no seguir, ni imitar lo que vemos en internet y redes sociales.

Un caso así se presentó en Inglaterra, en donde un hombre y sus amigos se vieron metidos en lo que sin duda casi pudo matar a uno de ellos. De acuerdo con Excélsior, un joven originario de Wolverhampton, Inglaterra, hizo que sus amigos le ayudaran a meter su cabeza en un horno de microondas y le echaron cemento, según publicaron las autoridades en Twitter.

We're seriously unimpressed 😡.

Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH