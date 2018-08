Hospitalizan a perrita por sobredosis de marihuana

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Seth Mersing, de 18 años, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que muestra los efectos que tuvo su chihuahua por consumir accidentalmente marihuana. El animal tragó un comestible con la droga, que estaba dentro de una bolsa. La perra tuvo que ser desintoxicada.

El chico texano no hizo mucho caso hasta después más de media hora del paseo por un parque de la ciudad de Orange Grove en Texas, Estados Unidos, cuando su pequeña mascota comenzó a presentar un comportamiento extraño.

También te puede interesar: Ladrón queda encerrado en un ‘escape room’ y ¡llama a la Policía!

Luego entonces, por la noche, Rita, de tres años de edad, perdió el conocimiento y fue llevada a un veterinario donde le realizaron pruebas de orina; dio positivo en THC, la sustancia psicoactiva de la mariguana, por lo que quedó internada.

Here’s a short clip of my dog at the hospital after she found an edible on our walk at the park! pic.twitter.com/ramq9MS96i