Después de 30 años, llega un tiburón a las costas españolas

ESPAÑA.- El primer avistamiento confirmado en décadas de un depredador peligroso para los humanos en aguas españolas se produjo esta semana en un parque marino de las Islas Baleares.

Allí, un tiburón blanco de cinco metros de largo fue observado y seguido durante más de una hora por un equipo internacional de conservación de naturaleza en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, una reserva a seis millas de la costa sur de la isla de Mallorca, informa The Telegraph.

El equipo de Alnitak, un proyecto de conservación español integrado por investigadores de varios países europeos, incluido el Reino Unido, publicó una imagen del tiburón tras el "histórico avistamiento", producido este jueves 28 a las 10 de la mañana, hora local, cerca de la isla habitada de Cabrera.

Dejando aparte distintos avistamientos no confirmados y rumores de grandes tiburones blancos nadando en aguas españolas, este ha sido el primer caso confirmado en el país desde 1976, cuando un pescador de Mallorca capturó un espécimen que medía más de seis metros, indica Alnitak.

