Naciones pactan por el fin de los combustibles fósiles en la COP28

En la última reunión de la COP28 2023 en Dubái, los líderes mundiales pactaron un acuerdo que pone fin al uso de combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático.

El presidente de la cumbre mundial, Sultan al-Jaber, agradeció a las autoridades presentes por formar parte de un plan ‘para acelerar la acción climática’.

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró su entusiasmo tras lograr un acuerdo mundial que llevaba años en debate.

Guterres se dirigió a quienes desde un inicio se mostraron en contra de la eliminación y sustitución de los combustibles fósiles, para decirles que era inevitable llegar a esa decisión.

I remain confident that despite many differences, the world can unite & rise to the challenge of the climate emergency.



Multilateralism remains humanity’s best hope.



We must come together around real & practical solutions that match the scale of the crisis.#COP28