Naciones Unidas reanuda este miércoles vuelos humanitarios en Haití

El Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS) retomará sus vuelos en Haití este miércoles, tras obtener una exención especial de la Agencia Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Esta medida llega después de que la FAA suspendiera la semana pasada todos los vuelos hacia la isla durante un mes, tras reportarse incidentes en los que varias aeronaves fueron alcanzadas por disparos mientras sobrevolaban Puerto Príncipe, la capital haitiana, en un contexto de creciente violencia de pandillas.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, informó que la exención permitirá al Programa Mundial de Alimentos (PMA) operar los aviones registrados en Estados Unidos, sujetos a las regulaciones de la FAA, asegurando que las misiones humanitarias puedan continuar atendiendo las urgentes necesidades de la población haitiana.

