Naftali Bennett se convierte en el nuevo Primer Ministro de Israel

JERUSALÉN.- El parlamento israelí aprobó el domingo una nueva coalición de gobierno, poniendo fin a los 12 años que estuvo Benjamin Netanyahu como primer ministro.

Naftali Bennett, antes aliado de Netanyahu y ahora su enconado rival, es ahora el nuevo primer ministro israelí, apoyado por una heterogénea coalición de ocho partidos con profundas diferencias ideológicas.

Netanyahu estuvo sentado en silencio durante la votación. Después de ésta, se levantó como si fuera a salir, antes de darse vuelta y estrecharle la mano a Bennett. Seguidamente, con semblanza sombría, Netanyahu se sentó en el palco del líder opositor. Minutos después, Bennett fue juramentado y luego lo mismo con sus ministros.

Seems Israel believes the world will sigh relief for removing Trumpy Netanyahu & replacing w another right-wing neo-con leader who despises Palestinians. No. It’s all about optics. Virtue signaling from an apartheid state. https://t.co/pXzlIM991e