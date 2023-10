Narges Mohammadi recibe Nobel de la Paz desde prisión

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la activista iraní Narges Mohammadi, por su incansable lucha a favor de los derechos de las mujeres, la democracia y contra la pena de muerte.

La galardonada de 51 años, ha mantenido su activismo a pesar de 13 arrestos por parte de las autoridades iraníes y de haber sido condenada cinco veces.

2023 #NobelPeacePrize laureate Narges Mohammadi has dedicated her life to fighting against the oppression of women in Iran and promoting human rights and freedom for all. For this the Iranian regime sentenced her to 31 years in prison. She has been in prison since 2015. pic.twitter.com/xNIpr4baWa

Mohammadi no pudo recibir en sus manos el prestigioso premio, ya que actualmente se encuentra en prisión, pero su hermano Hamidreza Mohammadi fue el encargado de recibir el Nobel en su nombre de la mano de Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel y del director del Instituto Noruego del Nobel, Olav Njølstad.

“It’s not just about my sister, it’s about how important it is for the world to see what is really happening in Iran.”



2023 peace laureate Narges Mohammadi’s brother, Hamidreza Mohammadi, sat down with us to talk about this year’s Nobel Peace Prize.



Watch the candid… pic.twitter.com/1wLppi0pok