Naufragio de yate deja un muerto y seis desaparecidos en Sicilia

El naufragio de un yate de vela de lujo causado por una poderosa tormenta cerca de Sicilia, dejó un saldo de una persona sin vida, seis desaparecidas y al menos 15 rescatadas.

De acuerdo con las autoridades italianas, el navío de nombre ‘Bayesian’ se volcó alrededor de las 5:00 de la mañana de este lunes 19 de agosto cerca del puerto de Porticello, donde presuntamente estaba anclado.

🚨 BREAKING NEWS: Seven people missing following 56m yacht sinking in Palermo, Italy #yachtsank #palermo #Bayesian Stay up-to-date with the story here: https://t.co/BgrblUSvis

La Guardia Costera de Italia informó que a bordo viajaban 22 personas: diez miembros de la tripulación y 12 pasajeros de nacionalidad británica, estadounidense y canadiense.

Dicho barco medía 56 metros de largo y se caracterizaba por su mástil de 75 metros. Un sitio web lo rentaba por 195.000 euros, un aproximado de 215.000 dólares estadounidenses por semana.

Luca Cari, vocero del servicio italiano de bomberos y rescates, aclaró que de las personas que viajaban en el ‘Bayesian’, 15 fueron rescatadas y llevadas a Porticello; ocho de ellas se encuentran hospitalizadas.

Lamentablemente, minutos después se toparon con un cuerpo sin vida cerca de donde ocurrió el naufragio.

NEWS: A luxury yacht named the Bayesian, flying under a British flag, sank off the coast of Sicily, Italy, following a freak tornado that struck around 5 a.m. local time on August 19, 2024.



Here's what happened:



The Incident: The yacht, which was 184 feet long, was anchored… pic.twitter.com/rnRzV2JSqO