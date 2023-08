Nave Espacial Rusa sufre desviación y se estrella en la Luna

El vuelo de la nave espacial rusa Luna-25 tomó un giro desafortunado al salirse de su ruta prevista y finalmente colisionar con la superficie lunar, reveló la agencia espacial rusa Roscosmos en un comunicado el pasado domingo.

Roscosmos detalló que el artefacto, debido a una colisión inesperada con la superficie lunar, desvió su órbita y dejó de existir. El contacto con la nave se perdió el día sábado después de que surgiera un inconveniente cuando estaba en proceso de ingresar a la órbita de aproximación antes del aterrizaje. La agencia reportó una "situación anómala" en el proceso que los expertos estaban investigando.

La Luna-25 tenía como objetivo aterrizar en el polo sur de la Luna el próximo lunes, adelantándose a una nave espacial india. Esta región polar es de gran interés para la comunidad científica, ya que se cree que los cráteres permanentemente en sombras podrían albergar agua congelada, que en un futuro podría ser aprovechada por exploradores para generar aire y combustible.

El lanzamiento de la nave Luna-25 tuvo lugar el 10 de agosto desde el puerto espacial Vostochny en el Lejano Oriente de Rusia, marcando un hito significativo ya que es el primer lanzamiento de este tipo desde 1976 cuando la nación formaba parte de la Unión Soviética.

With Roscosmos confirming #Luna25 crashed into the Moon after an unsuccessful pre-landing burn. When do you think they will attempt a similar mission again?

RIP Luna25

Now, 🤞 crossed for #Chandrayaan3. pic.twitter.com/yjxn2C6aRd