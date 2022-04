Bukele advierte “dejar sin comer” a presos en caso de violencia en las calles

Este lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele advirtió que a los presos se les quitará la comida, en caso de que los criminales que están en las calles comienzan a vengarse de gente inocente, por lo que pidió de la manera más atenta dejarse arrestar, para que cuando estén recluidos puedan gozar de dos tiempos de comida.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario emitió un mensaje a los criminales que se encuentran en las calles.