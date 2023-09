Nayib Bukele anuncia sexta fase de su ‘guerra contra las pandillas’

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado la última fase de su Plan de Control Territorial, un ambicioso proyecto destinado a combatir la "guerra contra las pandillas" en el país centroamericano, donde este esfuerzo será financiado mediante la reasignación de fondos previamente destinados al Instituto Nacional de Formación Profesional.

Las autoridades salvadoreñas han respaldado esta decisión de redirigir los recursos públicos de la institución encargada de la formación laboral, con el fin de fortalecer aún más su estrategia de seguridad nacional que en el último año y medio, esta estrategia ha resultado en la detención de más de 68 mil presuntos miembros de pandillas.

Durante un comunicado a la nación, el presidente Bukele destacó que el Instituto de Formación Profesional no será eliminado, sino que será sometido a un proceso de "renovación". En el marco de esta transformación, se asignarán hasta 30 millones de dólares (28 millones de euros) para fortalecer la lucha contra las pandillas.

La decisión de reasignar estos fondos se basa en la afirmación de Bukele de que el presupuesto del Instituto de Formación Profesional era de aproximadamente 60 millones de dólares (más de 56 millones de euros), a pesar de que muchos de sus cursos de capacitación se ofrecen gratuitamente al público.

Los 30 millones de dólares provenientes del Instituto de Formación Profesional serán dirigidos hacia el Plan de Control Territorial, impulsando una Dirección Nacional de Integración en la sexta fase de este plan. Su principal objetivo será abordar las necesidades a medio y largo plazo de la seguridad nacional.

El presidente Bukele enfatizó:

Cabe mencionar, que las autoridades salvadoreñas implementaron en marzo del año pasado una declaración de estado de emergencia, que ha sido renovada en múltiples ocasiones y ha dado lugar a una lucha incansable contra las pandillas. Sin embargo, estas acciones han sido objeto de críticas a nivel internacional debido a supuestas violaciones de los Derechos Humanos.

