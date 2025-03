Nayib Bukele habla sobre seguridad en México y critica estrategia del gobierno

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, generó un intenso debate sobre las estrategias de seguridad en México tras cuestionar la eficacia del modelo implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bukele sugirió que México debería abordar la inseguridad de manera progresiva, resolviendo la problemática estado por estado.

Bukele comparó la situación de México con la de El Salvador, señalando que 28 de los 32 estados mexicanos tienen una población igual o menor que la de su país.

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.



¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX