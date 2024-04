Nayib Bukele ofrece 5 mil pasaportes a profesionales extranjeros cualificados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el sábado la oferta de 5.000 pasaportes gratuitos para profesionales extranjeros altamente cualificados que deseen establecerse en el país centroamericano.

En una publicación en redes sociales, Bukele destacó que los profesionales extranjeros que elijan residir en El Salvador recibirán beneficios significativos, incluyendo exención de impuestos para su traslado y el estatus de “ciudadanos plenos”, lo que les otorga el derecho al voto.

Bukele también aseguró que El Salvador facilitará la ubicación de estos profesionales extranjeros al garantizar exención total de impuestos y aranceles en el traslado de sus familias y activos, incluyendo artículos de valor comercial como equipos, software y propiedad intelectual.

El mandatario, recientemente reelegido para un segundo mandato presidencial, resaltó su compromiso con el desarrollo y la prosperidad de El Salvador mediante iniciativas que fomenten la atracción de talento extranjero altamente calificado.

We're offering 5,000 free passports (equivalent to $5 billion in our passport program) to highly skilled scientists, engineers, doctors, artists, and philosophers from abroad.



This represents less than 0.1% of our population, so granting them full citizen status, including…