La paciencia es la clave: Bukele tras la caída del Bitcoin

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aconsejó a los inversores del Bitcoin a tener paciencia frente a la caída de la criptomonenda que por primera vez desde el 2020 cae por debajo de los 20 mil dólares.

Según el sitio de seguimiento nayibtracker.com, Bukele ha comprado un total de 105 millones de dólares en Bitcoin, a partir de septiembre pasado y pagando un promedio de casi 46 mil dólares por moneda.

Hasta el momento, el Bitcoin ha perdido más del 73% de su valor desde que alcanzó su máximo el 10 de noviembre de 2021, cuando llegó a 68 mil 991 dólares. Ahora se calcula que el valor de esa inversión ha caído más del 50%, o alrededor de 51 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente salvadoreño aseguró el fin de semana en su cuenta de Twitter que su valor crecerá y que "la paciencia es la clave”.

“Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio de mercado del #Bitcoin. Mi consejo: deja de mirar el gráfico y disfruta de la vida. Si invirtió en #BTC, su inversión es segura y su valor crecerá enormemente después del mercado bajista”, agregó Bukele.

I see that some people are worried or anxious about the #Bitcoin market price.



My advice: stop looking at the graph and enjoy life. If you invested in #BTC your investment is safe and its value will immensely grow after the bear market.



Patience is the key.