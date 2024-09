Netanyahu rechaza acuerdo de cese al fuego con Hamas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mantuvo firme en su rechazo a un acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza, a pesar de las masivas protestas y huelgas que estallaron en Israel.

Las manifestaciones del domingo, que incluyeron a cientos de miles de israelíes en las calles, surgieron después de que se descubrieran los cuerpos de seis rehenes muertos en Gaza.

A pesar de que Netanyahu dijo que no habría ningún acuerdo, los medios han seguido la propaganda de EEUU diciendo que seguían las negociaciones.

Pues no, no siguen y además Netanyahu presenta su plan incluyendo a Cisjordania como parte de Israel.