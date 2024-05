Neuralink en Acción: La Fascinante Vida del Primer Paciente con Implante

Neuralink, la empresa fundada por el visionario Elon Musk, ha desarrollado un implante cerebral pionero destinado a transformar la interacción humana con la tecnología. Este dispositivo innovador aprovecha las señales neuronales para permitir a los usuarios controlar dispositivos externos con el poder de su mente.

Hace apenas 100 días, Noland Arbaugh, quien padece de tetraplejia, se convirtió en el primer ser humano en recibir este implante revolucionario. Desde entonces, su vida ha experimentado un cambio extraordinario. Ahora, gracias a esta tecnología de vanguardia, Noland es capaz de manejar su computadora portátil únicamente con el poder de sus pensamientos.

🇺🇸 EERSTE PATIËNT VAN NEURALINK BEREIKT 100-DAAGSE MIJLPAAL



Elons Neuralink heeft significante vooruitgang gemeld bij hun eerste menselijke patiënt, Noland Arbaugh, 100 dagen na het implanteren van een hersenchip waarmee hij een computer kan bedienen en videogames kan spelen met… pic.twitter.com/CTq7H9CPCS — Michael the news guy (@LiendoMichaell) May 9, 2024

Pero eso no es todo, también puede unirse a sus amigos en juegos en línea, navegar por internet e incluso competir en emocionantes carreras de Mario Kart en su consola Nintendo Switch, todo ello con solo pensar en ello, algo que no podía hacer desde hacía 8 años, cuando sufrió una lesión en la médula espinal.

"Me ha ayudado a reconectarme con el mundo, mis amigos y mi familia. Me ha dado la habilidad de hacer cosas por mí mismo otra vez, sin necesitar a mi familia a todas horas durante el día y la noche", señaló Noland Arbaugh en una actualización de Neuralink sobre la investigación del implante.

First Human 👱‍♂️ with a Neuralink Implant controls his Computer 👨‍💻& he is playing Games 🎮 , just by thinking 💭.



Noland Arbaugh : “[The Link] has helped me 👨reconnect with the World 🌍 , my friends 👬 & my family 👨‍👩‍👦 . It's given me the ability to do things on my own again… pic.twitter.com/QdCEpVHO38 — Our Crypto World (@Our_CryptoWorld) May 9, 2024

Antes de contar con esta tecnología, Noland debía usar un lápiz óptico con la boca, el cual tenía que ser colocado por un cuidador. Este dispositivo sólo se puede utilizar en posición vertical para controlar una tableta, lo cual puede provocar molestias como fatiga muscular y llagas por presión.

Ahora, el paciente puede acostarse en su cama y usar los dispositivos tecnológicos sin asistencia.

“Y'all are giving me too much, it's like a luxury overload, I haven't been able to do these things in 8 years and now I don't know where to even start allocating my attention.”



— Noland Arbaugh, the first human Neuralink patient pic.twitter.com/JpTK27pB5B — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) May 8, 2024

Pese a los resultados mostrados por el implante de Neuralink en Noland, este dispositivo se encuentra en la etapa de ensayos clínicos.

Neuralink is incredible. It’s been 100 days since Noland Arbaugh, had the chip implanted into his brain. This is him playing Chess, Mario Kart and Slay the Spire.



Noland: “I think it should give a lot of people a lot of hope for what this thing can do for them, first and… pic.twitter.com/tGeoiaXHJA — Brian Krassenstein (@krassenstein) May 8, 2024

En el futuro, señala Neuralink, buscan extender la funcionalidad de este dispositivo y que pueda usarse para controlar brazos robóticos, sillas de ruedas y otras tecnologías que permitan darle más independencia a los pacientes con alguna discapacidad.

Noland actualmente usa este dispositivo hasta por 69 horas en una sola semana, 35 de éstas como parte de la investigación de Neuralink y 34 adicionales de uso personal.

Así es el implante de Neuralink

Un robot coloca el dispositivo en una región del cerebro que controla la intención del movimiento. Una vez en su lugar, el implante es "estéticamente invisible".

Esta tecnología está diseñada para registrar y transmitir señales cerebrales de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica el flujo de datos y los traduce en acciones, de esta manera, el simple pensamiento se puede convertir en la capacidad de controlar el cursor de una computadora.

Con información de Reforma.