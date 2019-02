Maduro ordena retener al periodista Jorge Ramos

Agencia

CARACAS, Venezuela.- El periodista mexicano Jorge Ramos y un equipo técnico de la cadena Univisión, de Estados Unidos, fue retenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro.

Horas después, el periodista Daniel Coronell informó de la liberación de Ramos y su equipo.

Esto dijo Jorge Ramos tras su liberación:

Ramos le hacía una entrevista a Maduro, pero al mandatario chavista le disgustaron las preguntas y ordenó detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los periodistas.

Los periodistas de Univision Noticias retenidos en Miraflores son María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Jorge Ramos.

La denuncia la dio a conocer el periodista Daniel Coronell, quien en su cuenta de Twitter publicó:

“Atención: Un grupo periodístico de @Univision, encabezado por @jorgeramosnews, está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas”.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er