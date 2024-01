Nikki Haley sigue en la contienda tras derrota en New Hampshire

Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, confirmó con determinación su decisión de seguir en la contienda por la nominación republicana, a pesar de haber quedado en segundo lugar en la primaria de New Hampshire, tras competir contra el empresario y político, Donald Trump.

En la plataforma X (antes Twitter), Haley declaró que en el próximo estado, la gente estará de su lado gracias a todas las cosas que ha hecho por ellos.

Donald Trump’s only strategy is to lie about me and my record. That’s not going to work in South Carolina.



The people of South Carolina know that I cut their taxes, passed one of the toughest immigration bills in the country, and moved thousands from welfare to work. #LetsGo pic.twitter.com/OqhguleBd0