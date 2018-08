Pareja española ‘devuelve’ a niña adoptada, por su edad

Agencia

ESPAÑA.- Una pareja española decidió abandonar a una niña india que habían adoptado el pasado mes de enero al descubrir que la menor tenía unos 13 años y no siete como indicaban sus documentos de identidad, según informa el diario The Print.

La ministra india de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi, ha solicitado al embajador indio en España, D.B. Venkatesh Varma, que contacte con la menor y tome las medidas necesarias para llevarla de vuelta a la India, publica el portal de noticias RT.

La niña está ahora bajo la custodia del Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en Zaragoza, ciudad en la que vivía la familia que la adoptó. Las autoridades indias han solicitado que permanezca ahí mientras ambos países se coordinan para buscar una solución que garantice los derechos de la menor.

Al respecto, el director general de la Autoridad Central de Recursos de Adopción en la India (CARA), Deepak Kumar, explicó que "los padres afirmaron que fueron engañados respecto a la edad real de la niña", destacando que "se impulsó el proceso de adopción de la menor dando una información errónea".

El propio Kumar indicó que el proceso depende de la elección de la menor sobre si desea regresar a su país natal o quedarse en España, ya que posee la nacionalidad española al haber sido adoptada, en virtud de la normativa que regula las adopciones internacionales.

